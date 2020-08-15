15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, kadrosuna resmi olarak 5 ismi dahil etmişti. Harcama limitini artırmak isteyen sarı-lacivertliler Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşması beklenirken, Kosovalı golcünün alternatifini buldu ve ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 10:15
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi

Golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da bu mevki için arayışlarını sürdürüyor. İşte sarı-lacivertli takıma yazılan son isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi

Çin Ligi takımlarından Wuhan Zall forması giyen Brezilyalı santrfor Leo Baptistao'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi

Takvim'in aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi

2 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!

Avrupa futbol siteleri 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ifade ettiler.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi

Kariyerine Portuguesa'da başlayan Leo Baptistao sırasıyla Rayo Jvenil, San Fernando, Rayo Vallecano, Atletico Madrid, Betis, Villarreal ve Espanyol gibi güçlü takımlarda forma giydi.

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