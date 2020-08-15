Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, kadrosuna resmi olarak 5 ismi dahil etmişti. Harcama limitini artırmak isteyen sarı-lacivertliler Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşması beklenirken, Kosovalı golcünün alternatifini buldu ve ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...