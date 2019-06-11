11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin istediği Milan'lı yıldızdan açıklama!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler de, eksik bölgeler için de transfer girişimleri devam ediyor. Ersun Yanal'ın isteklerine göre temaslarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, hata yapmak istemiyor. Son olarak savunma mevki için Milan'ın savunmacısı Zapata ile ilgilendiği söylenen Fenerbahçe'ye, Kolombiyalı oyuncunun menajerinden yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 11.06.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 21:35
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