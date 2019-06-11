11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin istediği Milan'lı yıldızdan açıklama!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler de, eksik bölgeler için de transfer girişimleri devam ediyor. Ersun Yanal'ın isteklerine göre temaslarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, hata yapmak istemiyor. Son olarak savunma mevki için Milan'ın savunmacısı Zapata ile ilgilendiği söylenen Fenerbahçe'ye, Kolombiyalı oyuncunun menajerinden yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 21:35
  • 1
  • 15
Fenerbahçe'nin istediği Milan'lı yıldızdan açıklama!

Bu sezon taraftalarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe'nin istediği Milan'lı yıldızdan açıklama!

Ersun Yanal ve Sportif direktör Damien Comolli'nin direktiflerine göre gelecek sezon için yepyeni bir kadro oluşturacak olan sarı-lacivertliler, birçok isimle yollarını ayırdı.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe'nin istediği Milan'lı yıldızdan açıklama!

UEFA'dan çıkacak olan karar neticesinde daha net adımlar atacak olan Fenerbahçe, gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefliyor.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe'nin istediği Milan'lı yıldızdan açıklama!

Şampiyonluk kupasını müzesine götürerek kabus gibi geçen sezonu unutturup taraftara kendini affettirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi hata yapmak istemiyor.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe'nin istediği Milan'lı yıldızdan açıklama!

Bu yüzden transferde çok dikkatli ilerleyen yönetimin şu anki gündemi savunma mevki.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör