12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Eljif Elmas, Ancelotti'yi büyüledi

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Eljif Elmas'ın yetenekleriyle Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi büyülediğini dile getirirken, 'Napoli, Fenerbahçe ile pazarlık halinde' diye yazdı.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 07:52
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Eljif Elmas, Ancelotti'yi büyüledi

Eljif Elmas borsasında hareket sürüyor... 19 yaşındaki yıldız için son haber Napoli çıkışlı...

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Eljif Elmas, Ancelotti'yi büyüledi

Corriere dello Sport, İtalyan ekibinin genç oyuncuyu izlemek için geçtiğimiz cuma Makedonya- Polonya maçına iki gözlemci gönderdiğini belirtti.

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Eljif Elmas, Ancelotti'yi büyüledi

Eljif'in performansıyla teknik direktör Ancelotti ve sportif direktör Giuntoli'yi büyülediği bildirildi. F.Bahçe'nin pazalık halinde olduğu Napoli'den 15 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

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Eljif Elmas, Ancelotti'yi büyüledi

İnter'in de Eljif için aynı rakamlarla masada olduğu vurgulanırken, Atletico Madrid, Sevilla ve Borussia Dortmund'un genç yıldızın diğer taliplileri olduğu dile getirildi.

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Eljif Elmas, Ancelotti'yi büyüledi

JAİLSON'A 12 MİLYON EURO

İtalya'dan bir iddia da Jailson için geldi. Lazio'nun orta alanda Lucas Leiva ve Badelj'e alternatif bir isim aradığı ve bu bölge için Jailson'u düşündüğü bildirildi.

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