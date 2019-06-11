11 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe 2 transferde sona geldi!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakarken 2 futbolcunun transferinde sona gelindi. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 20:37 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 20:37
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Fenerbahçe 2 transferde sona geldi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.


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Fenerbahçe 2 transferde sona geldi!

Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbehçe birçok oyuncu ile temas halinde.

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Fenerbahçe 2 transferde sona geldi!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe 2 transferde sona geldi!

Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler ilk olarak İranlı forvet Allahyar ile anlaşma sağlamıştı.

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Fenerbahçe 2 transferde sona geldi!

İkinci olarak Kolombiya U20 takımında forma giyen Dari'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bombaları ard arda patlatmaya hazırlanıyor.

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