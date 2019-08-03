03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı...

Transfer sezonunun başından beri adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve ön anlaşma dahi yapıldığı kaydedilen yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Kaliteli bir '6' numara arayışına çıkan iki ezeli rakip, ilgilendikleri yıldızlardan olumlu dönüş alamayınca rotayı o isme çevirdi. Peki, transfer üstünlüğünü kim sağlayacak? İşte yıldız orta sahanın transferine dair son durum:

Giriş Tarihi: 03.08.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 16:46
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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, 2020 kadrosunu büyük ölçüde tamamlarken kalan son eksik parçalar için de yoğun çaba veriyor.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı...

O eksiklerden en önemlisi ise 6 numara pozisyonu.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı...

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray da 3. kez üst üste kupaya uzanmak ve Avrupa kupalarına damga vuracak bir başarı için hummalı bir koşturmaca içinde.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı...

Sarı kırmızılılar Falcao transferinde sona yaklaşırken takımın en önemli eksik parçası 6 numara konumunda.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı...

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray aynı pozisyon için görüştüğü isimlerden istediği sonucu alamazken aynı oyuncu üzerinde birbirlerine rakip oldular.

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