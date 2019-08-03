03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı! İşte ilk derbinin günü ve saati
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak ve sezonun ilk derbisi olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının günü ve saati de belli oldu.
Giriş Tarihi: 03.08.2019 18:49
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