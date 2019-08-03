03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, Audi Cup'ta kritik maçlar oynayarak adeta takımının gücünü test etti. Bayern Münih karşısında 6, Real Madrid karşısında kalesinde 5 gol gören Kanarya'da defans hattındaki eksikler göze çarptı. Stoper transferleri bitirmek için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de bir ayrılık gündemde. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 15:34
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