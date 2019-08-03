03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, Audi Cup'ta kritik maçlar oynayarak adeta takımının gücünü test etti. Bayern Münih karşısında 6, Real Madrid karşısında kalesinde 5 gol gören Kanarya'da defans hattındaki eksikler göze çarptı. Stoper transferleri bitirmek için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de bir ayrılık gündemde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 15:34
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Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

Audi Cup maçlarıyla yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını veren Fenerbahçe adeta sezonunun özetini çizdi.

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Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

Hem taraftara hem de yönetime açık mesajlar veren maçlar sarı-lacivertlilerin hem sorununu hem çözümleri hem de takımın portansiyelini ortaya koydu.

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Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

STOPERE EN AZ 1 YILDIZ

En net görülen şey Fenerbahçe'nin mutlaka bir tane yıldız stoper alması. Şu an Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'de olan stoper rotasyonu sarı lacivertlilerin en zayıf noktası.

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Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

Sarı lacivertliler, ilk olarak geçmişte Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer'i alarak defanstaki krize son vermeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

KJAER 4 MİLYON İSTEDİ

Kjaer'in Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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