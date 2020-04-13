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Fenerbahçe'nin çılgın takas planı ortaya çıktı! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Son iki sezonda istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı. Yaz transfer döneminde takımı sil baştan oluşturacak olan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak dev takas planı oluşturduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 18:30
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Fenerbahçe'nin çılgın takas planı ortaya çıktı! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin çılgın takas planı ortaya çıktı! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzak kalan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'nin çılgın takas planı ortaya çıktı! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Sezonu Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel liderliğinde bitirmesi beklenen Kanarya, sezon sona erer ermez sportif direktör ve teknik direktör sorununa çözüm bulmaya çalışacak.

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Fenerbahçe'nin çılgın takas planı ortaya çıktı! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Erol Bulut, Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Christoph Daum, Marc Wilmots ve Laurent Blanc gibi isimlerle anılıyor.

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Fenerbahçe'nin çılgın takas planı ortaya çıktı! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, bir yandan yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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