Fenerbahçe görüştü Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor!

Corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı da başlamış durumda... Fenerbahçe'nin daha önce görüştüğü yıldız ismi Fatih Terim de kadrosuna istedi. Galatasaray da bunun üzerine transferde devreye girdi. Peki kim bu oyuncu? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 16:04 ABONE OL