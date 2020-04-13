13 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe görüştü Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor!

Corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı da başlamış durumda... Fenerbahçe'nin daha önce görüştüğü yıldız ismi Fatih Terim de kadrosuna istedi. Galatasaray da bunun üzerine transferde devreye girdi. Peki kim bu oyuncu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 16:04
ABONE OL
  • 1
  • 11
Fenerbahçe görüştü Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor!

Her transfer döneminde mutlaka karşı karşıya gelen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2020'nin ilk transfer rekabeti başladı…

  • 2
  • 11
Fenerbahçe görüştü Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor!

İki ezeli rakip geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi ve Deniz Türüç transferlerinde karşı karşıya gelmişti ve bu iki transferde kazanan Fenerbahçe olmuştu.

  • 3
  • 11
Fenerbahçe görüştü Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor!

Yaz transfer sezonu için hedeflerini belirlemeye başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz transferi için uğraş veriyor.

  • 4
  • 11
Fenerbahçe görüştü Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor!

İLK OLARAK FENERBAHÇE GÖRÜŞME SAĞLAMIŞTI!
Yeni sezon için çalışmalara bu kez erken start veren Fenerbahçe, Leverkusenli Charles Aranguiz'i gündemine almış ve menajer Fernando Felicevich ile görüşmüştü.

  • 5
  • 11
Fenerbahçe görüştü Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor!

Sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Şili'li yıldız için temasları bir adım ileriye götürmeye hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle işler karıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör