13 Nisan 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İmza an meselesi
Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle maçlara verilen arada başta 4 büyükler olmak üzere transfer çalışmaları hızlandı. Geçtiğimiz sezon Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriqi transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer döneminde de karşı karşıya gelirken, iki takımın da istediği yıldız futbolcuların sarı-kırmızılılara imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve 4 büyüklerin transfer raporu...
- 1
- 35
- 2
- 35
- 3
- 35
- 4
- 35
- 5
- 35
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...