13 Nisan 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İmza an meselesi

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle maçlara verilen arada başta 4 büyükler olmak üzere transfer çalışmaları hızlandı. Geçtiğimiz sezon Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriqi transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer döneminde de karşı karşıya gelirken, iki takımın da istediği yıldız futbolcuların sarı-kırmızılılara imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve 4 büyüklerin transfer raporu...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 20:58
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İmza an meselesi

BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda birçok ismi gündemine alan Beşiktaş'ta transfer listesi bi hayli kabarık...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İmza an meselesi

MARCGWINSKI

Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA-19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatine takıldı. Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu yeni Sergen yaparım" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İmza an meselesi

LUCAS ANDERSEN

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen'den umutlandıran haber gelmişti. Danimarka basını, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışında oynamaya sıcak baktığını yazarken, bu takımın Beşiktaş olabileceği yazılmıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İmza an meselesi

FABRI

Siyah-beyazlı kulüpte iki sezon forma giyip, bir şampiyonluk yaşadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan kaleci Fabri, Beşiktaş'a dönüş için ilk kıvılcımı çaktı. 2018'de 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da fazla şans bulamayan, bu sezon başı Mallorca'ya kiralanan ancak La Liga'da da formaya hasret kalan İspanyol kaleci, siyah-beyazlı yönetime haber gönderip "Türkiye'ye dönmeye hazırım" mesajını verdi..

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İmza an meselesi

MARTIN HASEK

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sparta Prag ile sözleşmesini 30 Mart'ta tek taraflı fesheden 24 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

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