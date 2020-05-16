Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 ayrı hocayla görüştüklerini açıklamıştı. Yönetim, yeni hoca için görüşmeleri sürdürürken adı sık sık Nenad Bjelica ve Erol Bulut ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 13:30 ABONE OL