16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 ayrı hocayla görüştüklerini açıklamıştı. Yönetim, yeni hoca için görüşmeleri sürdürürken adı sık sık Nenad Bjelica ve Erol Bulut ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
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