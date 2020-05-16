16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 ayrı hocayla görüştüklerini açıklamıştı. Yönetim, yeni hoca için görüşmeleri sürdürürken adı sık sık Nenad Bjelica ve Erol Bulut ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 13:30
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Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın yerine yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...

Yerli ve yabancı birçok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan iki isim Nenad Bjelica ve Erol Bulut olmuştu.

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Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...

Kanarya'nın Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdiği ancak Hırvat çalıştırıcının bu teklifi reddettiği öne sürülmüştü.

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Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yerli ve yabancı 3 ayrı teknik direktörle görüştüklerini açıklarken, Arap basınında sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü duyurdular! Bjelica ve Erol Bulut derken...

Al Nasr'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Rui Vitoria için Arabistan basınından önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

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