Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! "Maaşımızı ödemiyorlar"

Sezon başında yaptığı transferlerle şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüşle şampiyonluğa büyük ölçüde havlu atmıştı. Gelecek sezon da aynı sıkıntıları yaşamak istemeyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını yürütmeye başlamıştı. Bu kapsamda bazı isimlerle de yollarını ayıracak Sarı Kanarya'nın yıldız isminden flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...