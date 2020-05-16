16 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! "Maaşımızı ödemiyorlar"

Sezon başında yaptığı transferlerle şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüşle şampiyonluğa büyük ölçüde havlu atmıştı. Gelecek sezon da aynı sıkıntıları yaşamak istemeyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını yürütmeye başlamıştı. Bu kapsamda bazı isimlerle de yollarını ayıracak Sarı Kanarya'nın yıldız isminden flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 15:01
ABONE OL
  • 1
  • 20
Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! Maaşımızı ödemiyorlar

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren ekiplerden Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor.

  • 2
  • 20
Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! Maaşımızı ödemiyorlar

Bu sezondan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.

  • 3
  • 20
Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! Maaşımızı ödemiyorlar

Önümüzdeki kupanın sahibi olarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar bu yönde devam ederken birçok isim gündeme geliyor.

  • 4
  • 20
Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! Maaşımızı ödemiyorlar

Öte yandan takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırma planı yapan Sarı Kanarya'da, yıldız bir isimden flaş bir ayrılık itirafı geldi. İşte detaylar...

  • 5
  • 20
Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! Maaşımızı ödemiyorlar

Sarı-lacivertlilerin 2017 yılında İtalya'nın Cagliari takımından kadrosuna kattığı Mauricio Isla, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör