Caio Roque'nin menajeri transferi açıkladı! "Fenerbahçe..."

Cemil Usta Sezonu'na büyük ölçüde havlu atan ve liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Fenerbahçe, bu kapsamda transfer çalışmalarına başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Caio Roque'nin sarı-lacivertli kulübün talip olduğu yazılmıştı. Roque'nin menajeri Sarı Kanarya'ya transferine ilişkin ilk kez konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 13:24 ABONE OL