16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Caio Roque'nin menajeri transferi açıkladı! "Fenerbahçe..."

Cemil Usta Sezonu'na büyük ölçüde havlu atan ve liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Fenerbahçe, bu kapsamda transfer çalışmalarına başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Caio Roque'nin sarı-lacivertli kulübün talip olduğu yazılmıştı. Roque'nin menajeri Sarı Kanarya'ya transferine ilişkin ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 13:24
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Caio Roque'nin menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor... Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, transferde nokta atışı yapmak için kolları sıvadı.

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Caio Roque'nin menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Mevcut yönetim, başarısız geçen 2 sezonun ardından, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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Caio Roque'nin menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Sarı lacivertlilerde ibre tamamen 2020-21 sezonunda dönmüş durumda. Başkan Ali Koç, neredeyse tüm planlarını yaptı.

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Caio Roque'nin menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Teknik direktör konusunda Nenad Bjelica, Erol Bulut, Manuel Pellegrini, Abdullah Avcı gibi adaylarla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferde de rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

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Caio Roque'nin menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve İtalya Serie A devi Milan'ın, Flamengo'da forma giyen süper yetenek Caio Roque ile ilgilendiği yazılmıştı.

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