22 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de deprem! Martin Skrtel sezon sonu gidiyor
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve bu sezon sergilediği performansla yokları oynayan Martin Skrtel gitmenin yollarını arıyor.
Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:16
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