Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! "Fiziki olarak iyi durumda değiller"

Diğer önemli hata da iş biraz zora girince maçlarda çok erken 4 forvete dönüş. Uzun dakikalar 4 forvetle oynamak, daha fazla pozisyon bulabileceğim demek değildir. Ayrıca böyle bir düzende ve riskli futbolda kalende pozisyonlar yaşaman da kaçınılmaz. Antalya'da 10 kişilik rakip karşısında eğer Podolski'nin gollük şutu çerçeveyi bulsa maç gitmişti. O maç kazanılınca Erol Bulut bundan bir ders çıkarmayıp Konya karşısına da aynı oyuncularla ve aynı düzenle çıkınca çekirge sıçrayamadı.