11 Kasım 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! "Fiziki olarak iyi durumda değiller"

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, milli araya girilirken liderlik koltuğunu averaj farkıyla Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı. Usta yazar, bugünkü köşesinde sarı-lacivertli takımın artılarını ve eksilerini değerlendirirken, Fenerbahçeli birkaç futbolcuyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:54
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! Fiziki olarak iyi durumda değiller

Medyanın büyük çoğunluğunda teknik açıdan doğru teşhisler yapılmadığı, sadece neticelere bakıldığı için ilk 8 hafta sonunda F.Bahçe'nin futbolu adeta göklere çıkarıldı. İş, erken şampiyon ilan edilmesine kadar ulaştı. Bu yanlış görüşlerin bir takım nedenleri vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! Fiziki olarak iyi durumda değiller

Yönetim, önemli rekor transferlerle bol alternatifli geniş bir kadro kurmuştu. Daha da önemlisi yarıştaki güçlü rakiplerin olumsuz futbolu ve ciddi puan kayıplarıydı. Ama bu iki faktör yüzünden erken havaya girmenin yeterli olmadığı açıkça ortadaydı. Hadi teknik açıdan saha içi rahatsızlık teşhis edilemedi ama F.Bahçe'nin oynadığı maçlardaki puan kazançlarının son dakikalarda geldiği veya son dakikalarda kurtulduğu düşünülmeliydi.

  • 3
  • 8
Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! Fiziki olarak iyi durumda değiller

Gelelim benim teknik analizime; elindeki kadroda ileri uçta çok kaliteli ama fiziki olarak hazır olmayan Perotti dışında kanat forveti yok. Valencia, Cisse, Samatta ve Ademi santrfor yapısında oyuncular. Üstelik 4'ü de fiziki olarak iyi durumda değiller.

  • 4
  • 8
Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! Fiziki olarak iyi durumda değiller

"OZAN TUFAN'DAN 10 NUMARA, PELKAS'TAN KANAT FORVETİ OLMAZ"

Orta sahada 10 numara pozisyonu için 2 isim var; Pelkas ve Mert Hakan. Esas görev yeri ikinci ön libero olan Ozan Tufan'dan 10 numara olmaz, Pelkas'tan da kanat forveti olmaz. Ama Erol Bulut, Sosa'dan vazgeçemediği için yanlış uygulamaya gitti.

  • 5
  • 8
Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! Fiziki olarak iyi durumda değiller

Diğer önemli hata da iş biraz zora girince maçlarda çok erken 4 forvete dönüş. Uzun dakikalar 4 forvetle oynamak, daha fazla pozisyon bulabileceğim demek değildir. Ayrıca böyle bir düzende ve riskli futbolda kalende pozisyonlar yaşaman da kaçınılmaz. Antalya'da 10 kişilik rakip karşısında eğer Podolski'nin gollük şutu çerçeveyi bulsa maç gitmişti. O maç kazanılınca Erol Bulut bundan bir ders çıkarmayıp Konya karşısına da aynı oyuncularla ve aynı düzenle çıkınca çekirge sıçrayamadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör