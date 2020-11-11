11 Kasım 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 17 puan toplayan ve lider Alanyaspor'la sadece averaj farkı bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de bombayı patlatmak istiyor. Yaz tramsfer döneminde de adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ocak ayında da bu unvanını korumak istiyor. Bu kapsamda Kanarya'nın ilk hedefi Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca... Bu transfer için sportif direktör Emre Belözoğlu devreye girerken, tüm imkanları zorlayarak turuncu-lacivertli ekibe bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 08:45
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Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca'da da uzun süre ısrarcı olmuştu.

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Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif

Boşnak futbolcunun transferi konusunda takımıyla birçok kez temasa geçen sarı-lacivertliler, bonservis bedelinde anlaşma sağlayamamıştı.

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Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan Edin Visca'dan vazgeçmediği öğrenildi. Belözoğlu'nun ocak ayındaki ara transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcu için bir kez daha harekete geçeceği belirtildi.

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Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif

DENİZ TÜRÜÇ ARTI PARA!
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Edin Visca'ya karşılık para artı kiralık olarak bu kulübe verdikleri Deniz Türüç'ü önereceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda da gollerine ve asistlerine devam eden tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak olan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'e daha yüksek bir para teklif edeceği kaydedildi.

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