Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 17 puan toplayan ve lider Alanyaspor'la sadece averaj farkı bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de bombayı patlatmak istiyor. Yaz tramsfer döneminde de adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ocak ayında da bu unvanını korumak istiyor. Bu kapsamda Kanarya'nın ilk hedefi Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca... Bu transfer için sportif direktör Emre Belözoğlu devreye girerken, tüm imkanları zorlayarak turuncu-lacivertli ekibe bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri