11 Kasım 2020, Çarşamba

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Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı İttifak Holding Konyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik heyet, milli arada takımdaki eksiklikleri gidermek için çalışmalara başladı. Teknik direktör Erol Bulut, milli ara sonrası özellikle hücum planında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki çalıştırıcının ilk 11'de de değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 11:06
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Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de Konyaspor karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, teknik anlamda sıkıntı bulduğu konulara milli arada parmak basmaya ve çözüm bulmaya kararlı görünüyor.

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Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i

Takvim'in haberine göre Bulut, milli arada takıma 5 önemli müdahalede bulunacak.

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Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i

BULUT'UN TERCİHİ OLGUN HÜCUM

Duran toplarda etkili ama set hücumlarında da ortalar çok fazla yapılıyor. Ortalar isabetli olmayınca da dönen toplar takım için sıkıntı oluyor.

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Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i

Bunun yerine olgun hücumlar yapılacak, ayağa çabuk paslarla rakip savunmanın dengesi bozulmaya çalışılacak.

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Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i

Kanatlarda Thiam ile Valencia'dan henüz yeterince verim alınamadı.

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