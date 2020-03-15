15 Mart 2020, Pazar
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Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü! İşte o anlar
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rakibini 1-0'lık skorla mağlup eden ev sahibi takım, 7 maç aranın ardından galip gelirken, şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti de 7 maça çıktı. Fenerbahçe'de uzun bir sürenin ardından mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 15.03.2020 00:23
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