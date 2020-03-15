15 Mart 2020, Pazar

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Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü! İşte o anlar

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rakibini 1-0'lık skorla mağlup eden ev sahibi takım, 7 maç aranın ardından galip gelirken, şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti de 7 maça çıktı. Fenerbahçe'de uzun bir sürenin ardından mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 15.03.2020 00:23
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Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü! İşte o anlar

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, isabetli şut çekemeden tamamladığı zorlu karşılaşmada Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 9 kişi kalan Konyaspor karşısında vasat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken şok bir mağlubiyet aldı.

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Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü! İşte o anlar

EMRE BELÖZOĞLU KULÜBEYİ YUMRUKLADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, 64'te yerini Mevlüt Erdinç'e bırakırken, kalan dakikaları yedek kulübesinde takip etti. Fenerbahçeli futbolcuların isteksiz hali, yapılan pas hataları ve sergilenen performanstan memnun olmayan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Emre Belözoğlu'nun yedek kulübesini yumrukladığı anlar objektiflere yansıdı.

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Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü! İşte o anlar
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Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü! İşte o anlar
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Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü! İşte o anlar
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