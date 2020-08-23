23 Ağustos 2020, Pazar

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Fenerbahçeli yıldız kampa damga vurdu! Erol Bulut'un gözüne girdi

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde lige hazırlanan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu, antrenmanlarda gösterdiği etkili performansla 45 yaşındaki çalıştırıcının gözüne girmeyi başardı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 13:16
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Fenerbahçeli yıldız kampa damga vurdu! Erol Bulut'un gözüne girdi

Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yıldız isim performansıyla teknik direktör Erol Bulut'un gözüne girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçeli yıldız kampa damga vurdu! Erol Bulut'un gözüne girdi

Yeni transferlerle güçlenen kadrosuyla çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde forma rekabeti üst seviyeye çıktı.

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Fenerbahçeli yıldız kampa damga vurdu! Erol Bulut'un gözüne girdi

Mert Hakan Yandaş ve Josa Sosa'nın kadroya katılmasıyla birlikte forma savaşının en çetin geçeceği bölge orta saha olacak.

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Fenerbahçeli yıldız kampa damga vurdu! Erol Bulut'un gözüne girdi

Ajansspor'un derlediği habere göre, Fenerbahçe'ye 2015 yılında Bursaspor'dan transfer olan Ozan Tufan, orta sahaya yapılan yeni transferlerle daha da hırslı bir hale geldi.

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Fenerbahçeli yıldız kampa damga vurdu! Erol Bulut'un gözüne girdi

Topuk Yaylası Kampı'nda teknik direktör Erol Bulut'un antrenman programına harfiyen uyan Ozan Tufan, yeni sezonda forma rekabetine girmeye hazır.

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