Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda! Yeni adresleri...

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Sezonun sona ermesinin ardından Hasan Ali Kaldırım, Erten Ersu, Mehmet Ekici ve Alper Potuk ile yollarını ayıran Kanarya'da 4 isim daha takımdan gönderiliyor. İşte detaylar...