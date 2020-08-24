24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda! Yeni adresleri...

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Sezonun sona ermesinin ardından Hasan Ali Kaldırım, Erten Ersu, Mehmet Ekici ve Alper Potuk ile yollarını ayıran Kanarya'da 4 isim daha takımdan gönderiliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 20:19
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda! Yeni adresleri...

Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda! Yeni adresleri...

Transferde şov yapan sarı-lacivertliler; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa'yı renklerine kattı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda! Yeni adresleri...

Kadrosunu güçlendirme konusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda! Yeni adresleri...

Stoper takviyesi yapacaklarını açıklayan teknik direktör Erol Bulut, yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları da belirledi.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda! Yeni adresleri...

Teknik heyet tarafından yeterli görülmeyen dört isimle yol ayrımına gelindi.

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