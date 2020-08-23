23 Ağustos 2020, Pazar

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Dünyaca ünlü yıldızların menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe...

2020/2021 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Şu ana kadar 9 ismi kadrosuna katan ve birkaç takviye daha yaparak takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşandı. Dünyaca ünlü iki yıldızın menajeri Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'da sarı-laciverli takımla görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 11:16
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Dünyaca ünlü yıldızların menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe...

Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe, şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı. Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertlilerden çok flaş bir hamle geldi.

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Dünyaca ünlü yıldızların menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe...

Bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Godin'e de kancayı attı.

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Dünyaca ünlü yıldızların menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği,sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Diego Lugano'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.

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Dünyaca ünlü yıldızların menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe...

Yönetim hem Sarr hem de Godin'i bitirerek son yılların en iyi savunma ikilisini oluşturmak istiyor. İtalyan basını, Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.

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Dünyaca ünlü yıldızların menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe...

HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Fenerbahçe'nin Godin transferinde taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

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