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Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sabah Gazetesi yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 09.11.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 10:54
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Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...

LEVENT TÜZEMEN

Ayakları yerden kesildi: Fenerbahçe kazanırken "Nerede hata yaptık" analizini masaya yatırmadı. Erol Bulut'un Antalya maçından sonra "Biz bu ligi namağlup bitiririz" söylemi büyük bir hataydı. Üst üste gelen galibiyetler, futbolcuların ayaklarını yerden kesti. Teknik heyet de söylemleriyle buna çanak tuttu.

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Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...

"PELKAS'A DAHA FAZLA SÜRE VERMELİ"

Yeni kurulan takımlarda istikrarlı bir kadroya ihtiyaç vardır. Erol Bulut her oyuncunun gönlünü almak zorunda değil ayrıca başarılı olmuş bir kadroyu da bozmamak gerekir. Pelkas ayağının tozuyla 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynamaya başladı. Erol hoca Pelkas'a daha fazla süre vermeli. Yine Erol hocanın 'Önce Samatta'yı yazacağım sonra takım yapacağım' sözü kendisinde baskı oluşturdu.

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Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...

ALİ GÜLTİKEN

Kervanı yolda diziyor: Ligin genel kadro dengelerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin çok alternatifli ve etkili bir kadrosu var. Doğal olarak beklenti iyi oyun ve sonrasında iyi skorlar... Fenerbahçe çok geniş bir kadro kurdu ve bu oyuncularla ideal 11'ini bulma sürecini henüz tamamlayamadı. Lig maratonu içinde hem hedefine doğru ilerleyip hem de bu süreci kazasız geçme arzusunda.

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Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...

Yani işin özü kervanı yolda diziyor. Konyaspor maçında gördük ki zaten benim sezon başından beri de düşüncem buydu; Fenerbahçe'nin, savunma ve orta alan bölgesinde kadrosu yerine oturdu ama hücum bölgesinde Samatta dışında iki kanat hala oyuncularını arıyor.

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Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...

İSKENDER GÜNEN

Değişiklikler yanlıştı: Sezon başından beri yeni bir takım olmasına rağmen başarılı sonuçlar alan ve de şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında oynadığı oyun ve aldığı sonuç hayal kırıklığı oldu. Bu karşılaşma bizlere gösterdi ki her maçın içinde bir zorluk var.

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