Fenerbahçeli isim için dikkat çeken sözler! Erol Bulut...

ALİ GÜLTİKEN

Kervanı yolda diziyor: Ligin genel kadro dengelerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin çok alternatifli ve etkili bir kadrosu var. Doğal olarak beklenti iyi oyun ve sonrasında iyi skorlar... Fenerbahçe çok geniş bir kadro kurdu ve bu oyuncularla ideal 11'ini bulma sürecini henüz tamamlayamadı. Lig maratonu içinde hem hedefine doğru ilerleyip hem de bu süreci kazasız geçme arzusunda.