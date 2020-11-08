08 Kasım 2020, Pazar

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik hareket!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber liderliği veren sarı-lacivertlilerin, aynı zamanda yenilmezlik serisi de son buldu. Kanarya'nın sportif direktörü Emre Belözoğlu da, yenilgi sonrasında beklenmedik bir harekette bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 08.11.2020 16:39
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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik hareket!

Sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak şok bir yenilgi yaşadı. Maç sonu oldukça üzgün olduğu görünen Emre Belözoğlu'dan flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik hareket!

Hürriyet'in haberine göre, Konyaspor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve futbolcular arasında soyunma odasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik hareket!

Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik hareket!

LİDERLİĞİ KAPTIRDI
4 maçlık galibiyet serisi sonlanan Fenerbahçe, geçen hafta maç fazlasıyla aldığı liderliği de Alanyaspor'a kaptırdı.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik hareket!

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında gol yollarında sessiz kalırken 4 maç sonra gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.

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