Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik hareket!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber liderliği veren sarı-lacivertlilerin, aynı zamanda yenilmezlik serisi de son buldu. Kanarya'nın sportif direktörü Emre Belözoğlu da, yenilgi sonrasında beklenmedik bir harekette bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri