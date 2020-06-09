İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Sözleşmede çarpıcı detay

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından 3 aydır teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok isimle görüşen Nenad Bjelica ile Erol Bulut ikilisinden birini takımın başına geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir teknik direktör hamlesi geldi. Kanarya'nın gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle tecrübeli teknik adamı takımın başına geçireceği öğrenildi. İşte o isim...

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 00:29 ABONE OL