09 Haziran 2020, Salı

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Sözleşmede çarpıcı detay

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından 3 aydır teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok isimle görüşen Nenad Bjelica ile Erol Bulut ikilisinden birini takımın başına geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir teknik direktör hamlesi geldi. Kanarya'nın gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle tecrübeli teknik adamı takımın başına geçireceği öğrenildi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 00:29
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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Sözleşmede çarpıcı detay

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri teknik direktörün kim olacağıydı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Sözleşmede çarpıcı detay

Sarı-lacivertliler bu yönde çalışmalarını sürdürürken, bir son dakika gelişmesi geldi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Sözleşmede çarpıcı detay

Fenerbahçe yönetimi sezonun geri kalanında takımın başına kimi geçireceğini buldu.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Sözleşmede çarpıcı detay

Erol Bulut, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı ismi ön plana çıkmıştı ancak sarı-lacivertli kurmaylar sürpriz bir isme takımı emanet edecek.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Sözleşmede çarpıcı detay

Öyle ki yeni teknik adamın sözleşmesindeki o detay gündeme oturdu.

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