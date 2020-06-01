01 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den transferde Yarmolenko atağı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu bağlamda transfer listesinde de birçok futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde son gündeme gelen isim ise Andriy Yarmolenko... İngiliz basınının duyurduğu habere göre Sarı Kanarya oyuncuyu kiralamak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:56
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Fenerbahçe'den transferde Yarmolenko atağı!

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek için uğraş veriyor.

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Fenerbahçe'den transferde Yarmolenko atağı!

Özlenen şampiyonluğa gelecek sezon ulaşmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, nokta atışı transferler yapmak için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'den transferde Yarmolenko atağı!

Sarı-lacivertliler, özellikle corona virüsü salgını sonrası artan maddi sıkıntılar nedeniyle, öncelikli olarak bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük oyunculara yönelmişti.

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Fenerbahçe'den transferde Yarmolenko atağı!

Tüm bu gelişmeler ışığında İngilizlerden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.

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Fenerbahçe'den transferde Yarmolenko atağı!

YARMOLENKO BOMBASI!

Takvim'de yer alan habere göre, Ada basını, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti.

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