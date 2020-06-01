Fenerbahçe'den transferde Yarmolenko atağı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu bağlamda transfer listesinde de birçok futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde son gündeme gelen isim ise Andriy Yarmolenko... İngiliz basınının duyurduğu habere göre Sarı Kanarya oyuncuyu kiralamak istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:56 ABONE OL