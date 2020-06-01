01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

O isim Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Erol Bulut, Nenad Bjelica derken...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Kötü gidişat sonrası Ersun Yanal'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, gündemine Erol Bulut, Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica gibi birçok ismi almıştı. Sarı Kanarya için flaş bir isim ortaya atıldı ve Fenerbahçe'ye 'evet' dediği yazıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:00
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O isim Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Erol Bulut, Nenad Bjelica derken...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor...

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O isim Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Erol Bulut, Nenad Bjelica derken...

Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile gideceğini açıklayan sarı lacivertliler, teknik direktör konusunda hata yapmak istemiyor.

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O isim Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Erol Bulut, Nenad Bjelica derken...

Daha önce Cocu, Koeman ve Yanal ile çalışan Fenerbahçe, bu isimlerden istediği verimi alamamıştı. Ancak bu kez yönetim, işi sıkı tutuyor...

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O isim Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Erol Bulut, Nenad Bjelica derken...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle görüşme halinde. Bu isimlerin, Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Marco Giampaolo gibi isimler olduğu kaydedilmişti.

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O isim Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Erol Bulut, Nenad Bjelica derken...

İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Marco Giampaolo için sürpriz bir iddiayı okuyucularıyla paylaştı.

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