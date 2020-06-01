01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Cezayirli sol bek

Kwadwo Asamoah ve Caner Erkin'le savunmanın solunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine yine flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 02:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 06:38
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Fenerbahçe'ye Cezayirli sol bek

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'ye Cezayirli sol bek

Yaşanan kötü gidişatın ardından corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'ye Cezayirli sol bek

Kanarya gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'ye Cezayirli sol bek

Önceliği sol bek ve stoper transferine veren Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin dumurumu da soru işareti...

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Fenerbahçe'ye Cezayirli sol bek

HASAN ALİ İÇİN GALATASARAY İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı belirtilmişti.

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