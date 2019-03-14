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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'ın istediği iki isim
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden hız verildi. Rotasını Komşu'ya çeviren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir karşılaşması sonrası yardımcısını istediği 2 isim için Yunanistan'a gönderdi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 14.03.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 11:50
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