14 Mart 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'ın istediği iki isim

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden hız verildi. Rotasını Komşu'ya çeviren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir karşılaşması sonrası yardımcısını istediği 2 isim için Yunanistan'a gönderdi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 14.03.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 11:50
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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'ın istediği iki isim

Tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Fenerbahçe, bir yandan alt sıralardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'ın istediği iki isim

Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc'ı alan sarı-lacivertliler, arayışlarında rotayı Komşu'ya çevirdi.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'ın istediği iki isim

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Başakşehir maçı biter bitmez yardımcısı Recep Karatepe'yi transfer seferine yolladığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'ın istediği iki isim

Sabah'ta yer alan habere göre; Atina'da Olympiakos'un Aris'i 4-1 yendiği maçı tribünde takip eden Karatepe'nin Fenerbahçe adına iki oyuncuyu özel olarak izlediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'ın istediği iki isim

HASAN ALİ İLE MENAJERİ AYNI
10 gol-5 asistlik performansı ile Olympiakos'un modern 10 numarası olan Yunan Fortounis'in menajerlik şirketi Hasan Ali Kaldırım ile aynı.

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