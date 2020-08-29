29 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Zahavi ve Giuliano'nun ardından...

Zirvenin uzağında tamamladığı sezonun ardından şampiyonluk oynayacağı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezon öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna katarak takımı güçlendiren sarı-lacivertlilerde Eran Zahavi ve Giuliano sesleri yükselirken, yönetimin sürpriz bir ismin transferi için harekete geçtiği ve teknik direktör Erol Bulut'un 22 yaşındaki yıldızı transferi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 19:42
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Zahavi ve Giuliano'nun ardından...

Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Zahavi ve Giuliano'nun ardından...

2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, tam 11 isimle sözleşme imzalayarak yaz transfer dönemine damga vurdu.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Zahavi ve Giuliano'nun ardından...

Son olarak Enner Valencia transferini duyuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Zahavi ve Giuliano'nun ardından...

Bulut'un bu açıklaması sonrası yeni transferlerin kim olacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerde Eran Zahavi ve Giuliano sesleri yükselmeye başlamıştı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Zahavi ve Giuliano'nun ardından...

Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan Zahavi'nin transferi için Roberto Carlos'un devrede olduğu öğrenilirken, Al Nassr'dan ayrılması beklenen Giuliano için girişimlerin hızlandığı kaydedildi.

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