Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Zahavi ve Giuliano'nun ardından...

Zirvenin uzağında tamamladığı sezonun ardından şampiyonluk oynayacağı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezon öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna katarak takımı güçlendiren sarı-lacivertlilerde Eran Zahavi ve Giuliano sesleri yükselirken, yönetimin sürpriz bir ismin transferi için harekete geçtiği ve teknik direktör Erol Bulut'un 22 yaşındaki yıldızı transferi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 19:42 ABONE OL