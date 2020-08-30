30 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Transfer...

Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sürpriz bir takas gündeme geldi. Aynı zamanda F.Bahçeli ismi teknik direktör Fatih Terim de çok istemişti. İşte takasta düşünülen o isimler...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 09:56
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Transfer...

Hemen hemen her transfer döneminde birbirine rakip olan ve aynı oyuncu için savaş veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası...

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Transfer...

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde son zamanlarda büyük bir rekabet içinde.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Transfer...

Her iki takım da kadrosunu güçlendirmek için büyük uğraş verirken, eksik bölgeler için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Transfer...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Transfer...

TERİM DENİZ TÜRÜÇ'Ü İSTİYOR!
Bu oyuncu sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği yıldız isim Deniz Türüç.

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