Gidecekler belli oldu! İşte o isimler

Sezona transferde oldukça hareketli giren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut kampta oyuncuların son performansına göre kararını verdi ve isimleri belirledi. İşte detaylar...