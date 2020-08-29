29 Ağustos 2020, Cumartesi

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Gidecekler belli oldu! İşte o isimler

Sezona transferde oldukça hareketli giren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut kampta oyuncuların son performansına göre kararını verdi ve isimleri belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 10:31
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Gidecekler belli oldu! İşte o isimler

Fenerbahçe yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

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Gidecekler belli oldu! İşte o isimler

Kanarya, transfer döneminin en hızlı takımı konumunda. Sarı Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia'nın transferini resmen açıkladı.

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Gidecekler belli oldu! İşte o isimler

Enner Valencia transferiyle birlikte sarı-lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14'e yükseldi.


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Gidecekler belli oldu! İşte o isimler

YABANCI KONTENJANI DOLDU!
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı an itibariyle doldu ve transfer alarmı verildi.

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Gidecekler belli oldu! İşte o isimler

Dirar, Zanka, Lemos, Novak, Gustavo, Jailson, Zajc, Thiam, Rodrigues, Sosa, Frey, Vedat, Allahyar ve Valencia takımın kadrosundaki yabancı oyuncular.

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