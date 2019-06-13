13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı
Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Giriş Tarihi: 13.06.2019 00:47
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