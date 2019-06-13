13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı

Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 00:47
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı

Ersun Yanal'ın istesine göre şekillenen transfer harekatında Fransız direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı

Eljif Elmas, Jailson ve Miha Zajc'a gelen ciddi tekliflerden sonra orta saha transferi zorunlu hale geldi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı

Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci transferinin zora girmesinden dolayı rotayı Süper Lig'de müthiş bir sezonu geride bırakan başka bir oyuncuya çevirdi.

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