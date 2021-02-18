Genç oyuncuya transfer teklifi geldi! Fenerbahçe bonservisi az buldu...

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe'de, bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı lacivertlilerde genç oyuncunun peşine Belçika ekibi düştü ancak Kanarya bonservis bedelini düşük bulduğu için geri çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 18.02.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 18:32 ABONE OL