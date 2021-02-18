18 Şubat 2021, Perşembe

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Genç oyuncuya transfer teklifi geldi! Fenerbahçe bonservisi az buldu...

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe'de, bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı lacivertlilerde genç oyuncunun peşine Belçika ekibi düştü ancak Kanarya bonservis bedelini düşük bulduğu için geri çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)

Giriş Tarihi: 18.02.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 18:32
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Genç oyuncuya transfer teklifi geldi! Fenerbahçe bonservisi az buldu...

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirilmesiyle Fenerbahçe, yapılan transferlerle adından oldukça söz ettirmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genç oyuncuya transfer teklifi geldi! Fenerbahçe bonservisi az buldu...

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi- Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe'ye takımda yıldızı parlayan oyuncular için şimdiden transfer teklifleri gelmeye başladı.

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Genç oyuncuya transfer teklifi geldi! Fenerbahçe bonservisi az buldu...

Bunların en başında kaleci Altay adeta paylaşılamıyor.

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Genç oyuncuya transfer teklifi geldi! Fenerbahçe bonservisi az buldu...

DEVLER ALTAY'IN PEŞİNDE
Bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer radarına girmeyi başardı. Yaptığı kurtarışlarla Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yarışının içinde tutan genç kaleci için bol sıfırlı teklifler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Genç oyuncuya transfer teklifi geldi! Fenerbahçe bonservisi az buldu...

RESMİ TEKLİF GELDİ
Fenerbahçe yönetimine önceki gün resmi teklif geldiği ancak bu teklifin Altay Bayındır için değil, başka bir kaleci için olduğu belirlendi.

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