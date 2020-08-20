20 Ağustos 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak takas! Emre Belözoğlu transferi bitiriyor

Son iki sezonda zirvenin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sezonun sona ermesinin ardından transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve takviyelerini tek tek açıklayan sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ederken, yönetimin Süper Lig'de çok konuşulacak bir takas hamlesine hazırlandığı ve transferde Emre Belözoğlu'nun bizzat devrede olduğu öğrenildi. İşte hedefteki yıldız isim ve takasta kullanılması planlanan oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.08.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 12:45
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak takas! Emre Belözoğlu transferi bitiriyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak takas! Emre Belözoğlu transferi bitiriyor

Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak takas! Emre Belözoğlu transferi bitiriyor

Bu amaçla transferde gözünü karartan Kanarya, resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nu getirdi.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak takas! Emre Belözoğlu transferi bitiriyor

Takımın başına Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının görevine başlamasıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak takas! Emre Belözoğlu transferi bitiriyor

Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.

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