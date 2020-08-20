20 Ağustos 2020, Perşembe

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen ve bu amaçla yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sinan Gümüş transferini açıklayan ve Jose Sosa ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcunun ardından 5 transferi daha bitirmeyi hedefliyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.08.2020 10:58
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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mame Baba Thiam, Sinan Gümüş'ü kadroya katan sarı-lacivertli takım son olarak Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha

Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Sosa'nın ardından transfer taarruza son sürat devam edecek.


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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha

Fenerbahçe'nin flaş transfer operasyonunda başrolü Emre Belözoğlu oynuyor ve hedefteki isimlerle birebir görüşmeler sağlıyor.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha

Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transferin gerçeklemesi ile birlikte yeni bir imza şov için düğmeye basacak.

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