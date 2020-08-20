Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen ve bu amaçla yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sinan Gümüş transferini açıklayan ve Jose Sosa ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcunun ardından 5 transferi daha bitirmeyi hedefliyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 10:58 ABONE OL