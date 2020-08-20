20 Ağustos 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de stoper transferi Vedat Muriqi'den! Listedeki 2 isim...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin Lazio ile anlaşması beklenirken, Kanarya Kosovalı golcünün ayrılığının ardından stoper bölgesindeki sorunu çözecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 18:32
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Fenerbahçe'de stoper transferi Vedat Muriqi'den! Listedeki 2 isim...

Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satışının ardından yeni bir operasyon başlayacak.

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Fenerbahçe'de stoper transferi Vedat Muriqi'den! Listedeki 2 isim...

Transferin en hızlı takımı Kanarya, kaynak yaratmak amacıyla takımdan ayrılacak olan Vedat Muriqi için İtalyan basınından sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe'de stoper transferi Vedat Muriqi'den! Listedeki 2 isim...

La Gazzetta dello Sport ve La Repubblica'da yer alan haberlere göre Vedat Muriqi'nin transferi, 16 milyon euro peşin ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında tamamlandı. Fenerbahçe ve Lazio arasında ise devam eden bir görüşme var.

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Fenerbahçe'de stoper transferi Vedat Muriqi'den! Listedeki 2 isim...

LAZIO BASTOS İÇİN İNDİRİME YANAŞMIYOR
Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi anlaşmasına dahil etmek istediği Angolalı stoper Bastos için Lazio'nun 4 milyon euro bonservis talep ettiği ve indirime yanaşmadığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de stoper transferi Vedat Muriqi'den! Listedeki 2 isim...

Bu aşamada Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 12 milyon euro peşin ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında göndererek, Bastos'u da kadrosuna katabilir.

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