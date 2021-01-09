Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren ve bunu devre arasında da sürdürmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda stoper bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bu bölge için isimleri 3'e indirdi. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 19:50 ABONE OL