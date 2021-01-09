09 Ocak 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren ve bunu devre arasında da sürdürmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda stoper bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bu bölge için isimleri 3'e indirdi. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 19:50
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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Süper Lig ekiplerinden birisi de Fenerbahçe oldu. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim

Sarı-Lacivertli kurmaylar da Mesut Özil transferinin gölgesinde stoper için temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim

A PLANI: SOKRATIS

Sportif direktör Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Arsenal ile görüşmeler ise devam ediyor.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim

Arsenal'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı. Eli fazla güçlü olmayan Arsenal'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor.

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