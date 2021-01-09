Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede

Ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, stoper ve kanat bölgelerinin ardından forvet mevkisini de güçlendirme kararı aldı. Bu sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, yıldız forveti takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 14:11 ABONE OL