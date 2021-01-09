09 Ocak 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede

Ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, stoper ve kanat bölgelerinin ardından forvet mevkisini de güçlendirme kararı aldı. Bu sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, yıldız forveti takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 14:11
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Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak yükselişe geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede

5 Ocak'ta resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa'da ses getirecek bir transferde sona yaklaştı.

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Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede

Kanarya, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede

Sarı-lacivertli kulüpten yaklaşık 3 milyon Euro ücret alacağı öğrenilen Mesut Özil'in transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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