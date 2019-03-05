05 Mart 2019, Salı

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Emenike'den flaş paylaşım! "Kadıköy'e geliyorum"

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Emenike, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emenike, yaptığı paylaşımda "Kadıköy'e geleceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 23:58
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Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Emenike'den sürpriz bir paylaşım geldi.

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Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Nijeryalı futbolcu sosyal medyadan çektiği bir videoda Fenerbahçe-Galatasaray maçı için İstanbul'a geleceğinin duyurusunu yaptı.

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Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar tarafından birçok beğeni ve yorum gelirken, 31 yaşındaki futbolcunun videodaki heyecanlı tavırları dikkat çekti.

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Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Son olarak Olympiakos forması giyen Emenike, şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

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Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu elde ettiği ve takımın başında yine Ersun Yanal'ın bulunduğu 2013-2014 sezonunda Nijeryalı golcü sezonu 13 golle tamamlamıştı.

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