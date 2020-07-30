30 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!

Teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Erol Bulut'un resmen açıklanmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıracak Fenerbahçe'de gelecek vadeden oyuncu arayışları sürerken, sarı-lacivertli yönetimin gündemine Bordeaux'nun 22 yaşındaki yıldızı Samuel Kalu'yu aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 11:53
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Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!

Transfer döneminin henüz açılmadığı dönemde yerli futbolculara ağırlık veren Fenerbahçe, ilk yabancı transferini gerçekleştirmek için görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!

Sarı-lacivertliler tecrübeli isim, yerli oyuncuların yanı sıra yabancı futbolcularla ilgili de girişimlerini sürdürüyor. Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut ile birlikte hazırladığı transfer listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Transferde genellikle yerli oyunculara ağırlık veren Fenerbahçe ilk yabancı transferini de gerçekleştirmek üzere.

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Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!

Aytemiz Alanyaspor'un dün akşam kupa finalinde Trabzonspor ile karşılaştığı maçın ardından Erol Bulut'un Fenerbahçe tarafından resmen açıklanması an meselesi...

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Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!

Erol Bulut, maçın ardından "Yakın zamanda gerekli açıklamaları yapacağım." diyerek Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını sinyallerini verdi.

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Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!

Fenerbahçe transfer dönemi henüz başlamadan ilk olarak Gölcükspor'dan genç oyuncu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

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