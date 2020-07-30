Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!

Sarı-lacivertliler tecrübeli isim, yerli oyuncuların yanı sıra yabancı futbolcularla ilgili de girişimlerini sürdürüyor. Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut ile birlikte hazırladığı transfer listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Transferde genellikle yerli oyunculara ağırlık veren Fenerbahçe ilk yabancı transferini de gerçekleştirmek üzere.