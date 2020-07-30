Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden Giuliano ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, 2018 yılında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'a gönderdiği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir adım attı. İşte detaylar...