30 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden Giuliano ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, 2018 yılında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'a gönderdiği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir adım attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 10:24
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Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi

Fenerbahçeli taraftarları transfer dedikoduları içinde en çok heyecanlandıran haberlerden biri Giuliano'nun dönme ihtimali.

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Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi

Al-Nasr'dan maaşını zamanında alamadığı için FIFA'ya başvuran yıldız futbolcu, buradan çıkacak kararı bekliyor.

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Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi

Tecrübeli oyuncu, bonservisini eline alıp Kanarya'ya dönmek için elinden geleni yapıyor.

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Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi

Diğer yandan Fenerbahçe de Al-Nasr'ın transfer taksitlerini ödememesi üzerine konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdı.

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Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, geçen sezonun başında Giuliano'yu 10.5 milyon Euro'ya satmıştı. Bu paranın 6.2 milyon Euro'luk bölümünü tahsil edilmedi.

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