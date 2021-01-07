07 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Mesut Özil sonrası bir transfer bombası daha! Süper Lig'in yıldızı...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu transferinde de önemli yol kateden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 11:01
ABONE OL
  • 1
  • 19
Fenerbahçe'den Mesut Özil sonrası bir transfer bombası daha! Süper Lig'in yıldızı...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveyi zorlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Fenerbahçe'den Mesut Özil sonrası bir transfer bombası daha! Süper Lig'in yıldızı...

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de bomba gibi bir giriş yaptı.

  • 3
  • 19
Fenerbahçe'den Mesut Özil sonrası bir transfer bombası daha! Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

  • 4
  • 19
Fenerbahçe'den Mesut Özil sonrası bir transfer bombası daha! Süper Lig'in yıldızı...

Kanarya'nın Mesut transferini resmen açıklaması beklenirken, 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

  • 5
  • 19
Fenerbahçe'den Mesut Özil sonrası bir transfer bombası daha! Süper Lig'in yıldızı...

Anlaşmaya göre Arsenal, Mesut Özil'in yarım sezonluk 2.5 milyon Euro olan ücretini ödeyecek. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro ücret alacak. Tecrübeli oyuncuya ayrıca 2.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör