Fenerbahçe'de Mesut Özil imzaya kaldı! Anlaşma tamam

EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Mesut Özil'in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, "Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.



