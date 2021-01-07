07 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Mesut Özil imzaya kaldı! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'le prensip anlaşmasına vardı. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak yıldız futbolcuya, Puma sponsor olacak. İşte transferle ilgili tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 07.01.2021 00:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 06:13
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fenerbahçe'de Mesut Özil imzaya kaldı! Anlaşma tamam

Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan Mesut Özil'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Başkan Ali Koç'un 'Gerçekleşmesi zor bir rüya' dediği 32 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe'de Mesut Özil imzaya kaldı! Anlaşma tamam

MLS ekibi DC United'den de teklif alan Mesut'un tercihini sarı-lacivertli kulüpten yana kullandığı ifade edildi. Özil'in ligin ikinci yarısındaki maaşının büyük kısmını Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte ise Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe'de Mesut Özil imzaya kaldı! Anlaşma tamam

ADA'YA ÇIKARMA
32 yaşındaki yıldız ayrıca 2.5 milyon euro imza parası alacak. Başkan Ali Koç'un transferi sonuçlandırmak için bugün İngiltere'ye gideceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru olması beklenen Puma'nın da Mesut Özil'in transferinde sponsor olacağı iddia ediliyor.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe'de Mesut Özil imzaya kaldı! Anlaşma tamam

Fenerbahçeliliği ile tanınan Mesut son olarak, "Annem, Türkiye'de de oynamamı istiyor. Onun bu isteğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Büyük ihtimalle bu Fenerbahçe forması altında olacak" diye konuşmuştu.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe'de Mesut Özil imzaya kaldı! Anlaşma tamam

EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ
Mesut Özil'in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, "Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör