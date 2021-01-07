Fenerbahçe'ye Belçika'dan sürpriz stoper!

Süper Lig'de liderlik mücadelesinin sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayının gelmesiyle gözler transfere çevrildi. Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan sarı lacivertliler transfer döneminde takıma bir stoper katma hazırlığında. Bu kapsamda Fenerbahçe için Belçika'dan sürpriz bir stoper iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...