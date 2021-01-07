07 Ocak 2021, Perşembe

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Fenerbahçe'ye Belçika'dan sürpriz stoper!

Süper Lig'de liderlik mücadelesinin sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayının gelmesiyle gözler transfere çevrildi. Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan sarı lacivertliler transfer döneminde takıma bir stoper katma hazırlığında. Bu kapsamda Fenerbahçe için Belçika'dan sürpriz bir stoper iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 12:18
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Fenerbahçe'ye Belçika'dan sürpriz stoper!

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'ye Belçika'dan sürpriz stoper!

Özellikle defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında bu bölgede sorun yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'ye Belçika'dan sürpriz stoper!

Bu arada Belçika'dan, Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'ye Belçika'dan sürpriz stoper!

Voetbal Belgie adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe, Club Brugge forması giyen Simon Deli ile ilgileniyor.

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Fenerbahçe'ye Belçika'dan sürpriz stoper!

Haberde, Fenerbahçe'nin Arsenal'li Sokratis'i istemesine rağmen Genoa'nın araya girdiğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertliler için Simon Deli'nin önemli bir opsiyon haline geldiği belirtildi.

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