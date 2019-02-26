26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den manidar Gökhan Gönül paylaşımı

Fenerbahçe, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş maçının ardından yaptığı olay hareketle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 12:07
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Fenerbahçe'den manidar Gökhan Gönül paylaşımı

Fenerbahçe'nin derbide 3-0 yenikken skoru 3-3'e getirdiği karşılaşma sonrası yaptığı paylaşım olay oldu...

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Fenerbahçe'den manidar Gökhan Gönül paylaşımı

Yorum bombardımanına tutulan ve binlerce etkileşim alan paylaşımda Gökhan Gönül isyanı vardı.

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Fenerbahçe'den manidar Gökhan Gönül paylaşımı

Sarı lacivertliler, Instagram hesabında, maçın ardından ''Derbiden kareler'' yazılı bir paylaşımda bulundu

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Fenerbahçe'den manidar Gökhan Gönül paylaşımı

Skoru 3-3 yapan golün sevincinde yerde oturan eski futbolcuları Gökhan Gönül'ün fotoğrafının kullanılması olay oldu.

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Fenerbahçe'den manidar Gökhan Gönül paylaşımı

GOLE SEVİNMEMİŞTİ
Gökhan Gönül, karşılaşmanın ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe'ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.

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