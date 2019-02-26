26 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oldu. İlk yarısı siyah beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 90 dakikası tamamlandığında taraflar 1'er puan kazandı.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 11:17
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