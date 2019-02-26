26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oldu. İlk yarısı siyah beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 90 dakikası tamamlandığında taraflar 1'er puan kazandı.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 11:17
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Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...

6 gollü derbi müthiş bir mücadeleye sahne olurken tarihi geri dönüş, gerek Türk gerek dünya basınında geniş yer buldu. Derbide öne çıkan çok ilginç bir ayrıntı da gözlerden kaçmadı. İşte o tarihi detay...

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Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...

Sarı-lacivertli takımda 2. yarı başlarken Ersun Yanal iki değişikliğe giderek Moses ve Isla'nın yerine, Ayew ile Valbuena'yı oyuna dahil etti.

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Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...

Sarı Lacivertli ekip Beşiktaş karşısında karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapattı ancak Yanal'ın hamleleri yerini buldu ve mücadele 3-3'e geldi.

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Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...

Bu sonuç, 1960'dan beri ilk kez yaşandı. O maç da yine bir derbiydi...

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Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...

Fenerbahçe derbilerde en son bir Galatasaray maçında skor 3-0'ken soyunma odasına girmişti.

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