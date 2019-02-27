27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den inanılmaz derbi istatistiği!

Kanarya derbilerde kolay kolay yenilmiyor. Fenerbahçe; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynadığı son 58 derbinin sadece 10'unu kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'den inanılmaz derbi istatistiği!

Fenerbahçe, ligde derbi performansıyla dikkati çekiyor.

  • 2
  • 17
Fenerbahçe'den inanılmaz derbi istatistiği!

Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı son yıllarda etkili bir oyun sergiledi.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe'den inanılmaz derbi istatistiği!

Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Kanarya, uzun yıllardır derbilerde aldığı iyi sonuçlarla hafızalarda yer edindi.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'den inanılmaz derbi istatistiği!

Ligdeki son 58 derbi mücadelesinde sadece 10 kez yenilen Kanarya, 2010-2011'den itibaren geçen 9 sezonda söz konusu rakipleriyle ligde 58 karşılaşmaya çıktı; 23 galibiyet ve 25 beraberlik aldı.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'den inanılmaz derbi istatistiği!

Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon oynadığı derbilerde mağlup duruma düşmesine rağmen maçlara tutunmayı başardı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör