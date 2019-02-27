27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Mathieu Valbuena'dan derbi açıklaması! "Onurumuz için oynadık"

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Spor Toto Süper Lig'de 3-0'dan geri dönüp 3-3'le sahadan ayrıldıkları Beşiktaş derbisiyle ilgili, "İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Onurumuz, gururumuz için oynadık." dedi.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
  • 1
  • 17
Mathieu Valbuena'dan derbi açıklaması! Onurumuz için oynadık

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları Beşiktaş derbisinin devre arasında soyunma odasında birçok konuşma yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

  • 2
  • 17
Mathieu Valbuena'dan derbi açıklaması! Onurumuz için oynadık

"Maçın 3-3'e gelmesi muhteşemdi. Maçta 4-3'ü de bulabilecek fırsatları yakaladık. İlk yarı bizim için son derece üzücü, başımızı öne eğecek, utanılacak bir ilk yarıydı."

  • 3
  • 17
Mathieu Valbuena'dan derbi açıklaması! Onurumuz için oynadık

"İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Onurumuz, gururumuz için oynadık. Bizim için işler artık tamamen bu noktaya gelmişti. Soyunma odasında birçok konuşma oldu. Bu durumu asla kabullenmemeliydik, kararlı olmalıydık."

  • 4
  • 17
Mathieu Valbuena'dan derbi açıklaması! Onurumuz için oynadık

"Çabuk bir gol bulursak bambaşka bir maç olacağını biliyorduk ve çabuk bulduğumuz gol işleri değiştirdi. İkinci yarıdaki o performansımızı ilk yarıda neden sergileyemedik, bu bizim için üzüntü veren taraftı."

  • 5
  • 17
Mathieu Valbuena'dan derbi açıklaması! Onurumuz için oynadık

"Sonradan reaksiyon göstermeniz gerekmemeli, o davranışı en baştan sergileyebilmelisiniz."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör