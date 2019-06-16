16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe'den flaş bir transfer atağı geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği dünya yıldızının işini bitirerek ezeli rakibine yılın transfer çalımını atmak istiyor. Comolli, yıldız oyuncunun menajeri ile Marsilya'da bir araya geldi. İşte Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek flaş transferin detayları…

Giriş Tarihi: 16.06.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 07:48
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe ikinci transferini de duyurmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Franck Ribery'nin işini bitirerek ezeli rakibine yılın çalımını atmak istiyor.

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