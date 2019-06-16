16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe'den flaş bir transfer atağı geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği dünya yıldızının işini bitirerek ezeli rakibine yılın transfer çalımını atmak istiyor. Comolli, yıldız oyuncunun menajeri ile Marsilya'da bir araya geldi. İşte Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek flaş transferin detayları…
Giriş Tarihi: 16.06.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 07:48
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