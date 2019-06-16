Fenerbahçe'den stoper atağı! Skrtel'in yerine o gelecek

Gelecek sezon zirveye oynayacak iddiali bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollarını ayıran ve sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Martin Skrtel'in geleceğinin belirsizliğini korumasu nedeniyle stoper arayışına giren sarı-lacivertliler aradığı ismi buldu.