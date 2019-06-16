16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den stoper atağı! Skrtel'in yerine o gelecek

Gelecek sezon zirveye oynayacak iddiali bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollarını ayıran ve sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Martin Skrtel'in geleceğinin belirsizliğini korumasu nedeniyle stoper arayışına giren sarı-lacivertliler aradığı ismi buldu.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 09:38
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Fenerbahçe'den stoper atağı! Skrtel'in yerine o gelecek

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

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Fenerbahçe'den stoper atağı! Skrtel'in yerine o gelecek

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

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Fenerbahçe'den stoper atağı! Skrtel'in yerine o gelecek

Sarı-Lacivertlilerin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.

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Fenerbahçe'den stoper atağı! Skrtel'in yerine o gelecek

2+1 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, menajerine kulüp bulması için talimat vermişti.

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Fenerbahçe'den stoper atağı! Skrtel'in yerine o gelecek

Ancak Slovak stoperin, kendisini isteyen diğer kulüplerden de beklediği teklifi alamadığı belirtiliyor...

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